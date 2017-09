Catherine Keyl: 'Ik hou niet van die kapsels, dat moet toch kunnen'

Dat ik die korte, opgeschoren kapsels niet mooi vind, zegt niets over de kwaliteit van vrouwen in het noorden.'

Jongens, kan het ietsje minder? Waar gaat het nu helemaal over? Catherine Keyl

Met die opmerking reageert voormalig televisiemaakster Catherine Keyl bij Omrop Fryslân op de ophef die is ontstaan op haar column . Hierin uitte Keyl behoorlijk wat kritiek op vrouwen in het noorden.'Waarom hebben veel vrouwen in het Noorden opgeschoren haar van achter, een lange kruin en aan de zijkant een mannenkapsel? Hebben de kappers daar goedkoop samen een mal ingekocht en knippen ze nu bijna alle vrouwen zo?', was onder meer te lezen 'Ik ben echt dol op het noorden. Ik heb gestudeerd in Groningen, kom vaak op Ameland. Maar ik hou gewoon niet van die kapsels, het is een beetje mannelijk. Dat moet toch kunnen? Het is een kwestie van smaak', reageert ze nu.Volgens de oud-presentatrice zegt haar column niks over de kwaliteit van noordelijke vrouwen. 'Daarnaast ben ik nu toevallig in het zuiden van het land, en daar zie ik ook veel korte kapsels. Wellicht is het ook gewoon de mode', concludeert ze.Keyl is wel geschrokken van de reacties die ze kreeg op haar column. 'Het werd heel persoonlijk. Ik dacht echt: 'Jongens, kan het ietsje minder?' Ik bedoel, waar gaat het nu helemaal over?'Toch zit er wel een goede kant aan de ophef. 'Je ziet wel direct een hele goede eigenschap van de noorderlingen boven komen. Ze zijn recht-door-zee en komen voor elkaar op. Dat is wel heel mooi.'