Benefietconcert voor zieke Geuko is uitverkocht

Geuko op zijn vijfde verjaardag (Foto: Familie Van Lang)

Het benefietconcert voor het doodzieke jongetje Geuko uit Winschoten is uitverkocht. Dat laten de organisatoren weten. De opbrengst van het concert in Café Mulder in Groningen moet een behandeling in Amerika mede mogelijk maken.





Pé en Rinus

Tot nu toe hebben meerdere acties zo'n 70.000 euro bij elkaar gebracht. Het concert van volgende week vrijdag moet weer wat extra's opleveren. Tijdens de avond treden Rooie Rinus en Pé Daalemmer op met de band Van de Straat.



Omdat de ouders van de jongen inmiddels beiden hun baan zijn kwijtgeraakt zitten zij financieel aan de grond. Geuko zit op dit moment in een revalidatiekliniek in Duitsland. De ziekte is erg zeldzaam. In heel Europa zijn er maar drie gevallen bekend.



