'Blonde beren' van Vytautas hullen zich in nevelen

(Foto: JK Beeld / Vytautas)

Met drie A-viertjes in handen schuift Donar-coach Erik Braal aan om vooruit te blikken op de eerste Europese wedstrijd van het seizoen. Hij vinkt een aantal zaken af op de formulieren. De voorbereiding op de wedstrijd tegen Vytautas is nog steeds in volle gang.

Natuurlijk heeft hij zijn spelers zo goed mogelijk voorbereid op het spel van de Litouwers. Maar dat is wel lastig geweest. Zelfs tot een dag voor het duel in Martiniplaza. 'Ze zijn nog af en toe in nevelen gehuld. Natuurlijk heb ik beelden gezien, maar we krijgen spelerslijsten en rugnummers die per keer nog wel verschillen', vertelt de coach van de landskampioen.



Beren

'We spelen in elk geval tegen een aantal blonde Litouwse grote beren', vat hij de tegenstander samen.



Braal, die aan z'n derde seizoen in Groningen begint, verwacht een belangrijke taak voor zijn assistent Meindert van Veen. 'Ze zullen ons hoe dan ook verrassen, maar Meindert ziet met al z'n ervaring heel snel hoe we ons daaraan moeten aanpassen.'



Eenzijdig

Braal trof een paar weken geleden een spelersgroep aan die klaar is om te spelen. Wedstrijdritme was er op dat moment niet. De wedstrijden in Nederland vond de coach eenzijdig. Zijn team won met grote cijfers.



De echte wedstrijden waren in het buitenland. Afgelopen week werd er nog twee keer gespeeld in België. Het leverde twee winstpartijen op. 'We zijn fit, maar hebben wel stevig moeten trainen in korte tijd.'