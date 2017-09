Rijksstraatweg Noordhorn is afgesloten na ongeluk

(Foto: De Vries Media)

De Rijksstraatweg (N355) tussen Noordhorn en Zuidhorn is in beide richtingen afgesloten vanwege een auto-ongeluk.

In een bocht bij de brug over het Van Starkenborghkanaal zijn twee auto's op elkaar gebotst. Volgens de politie zit er in beide wagens iemand bekneld. Een traumahelikopter is ter plaatse.



De weg is afgesloten tussen Noordhorn en het Van Starkenborghkanaal.