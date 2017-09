Twee gewonden bij auto-ongeluk

(Foto: De Vries Media)

Twee automobilistes zijn maandagavond gewond geraakt bij een ongeluk op de Rijksstraatweg (N355) tussen Noordhorn en Zuidhorn. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht.

In de bocht bij de brug over het Van Starkenborghkanaal botsten rond half zes twee auto's op elkaar. De bestuurders van beide auto's raakten bekneld in hun auto. Ze zijn bevrijd door de brandweer. Over de aard van hun verwondingen is niets bekendgemaakt.



De weg was meerdere uren in beide richtingen afgesloten tussen Noordhorn en het Van Starkenborghkanaal vanwege opruimwerkzaamheden. Rond 21.00 uur was de weg weer vrij.