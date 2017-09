Oude Pekela levert kerstboom voor Grote Markt

Een spar uit een tuin in Oude Pekela wordt de kerstboom voor de Grote Markt in Groningen. Dat is maandag besloten, na een inspectie van een viertal potentiële kerstbomen in onze provincie.

In totaal hadden 55 mensen hun metershoge den of spar aangemeld als kerstboom. Maandagmiddag bekeek een speciaal comité van de Groningen City Club bomen in Doezum, Zuidwolde, Muntendam en dus Oude Pekela.De drie afvallers waren ook mooi, maar moeilijk te vervoeren. Dat zegt Louis van der Tuin, die de zoektocht naar de kerstboom leidde. Daarom werd uiteindelijk voor de Pekelder inzending gekozen.Toch wordt het transport van die boom ook nog een hele klus. Omdat er bij de tuin weinig ruimte is, komt een vrachtwagen aan de overkant van het Pekelderhoofddiep te staan. Daar vandaan wordt de kerstboom over het kanaal getild naar een vrachtwagen van Wagenborg.Karin Ots is blij dat haar boom de uitverkorene is: 'Het is een prachtige boom, maar wij vinden hem niet in de tuin passen. Hij wordt te groot en we willen de tuin aanpakken.' Ze vindt de Grote Markt een mooie laatste bestemming voor de 23 meter hoge spar.De boom wordt begin december daadwerkelijk gekapt.