Geld jeugdzorg is bij helft gemeenten al op

In de helft van de gemeenten is het jaarbudget voor jeugdzorg nu al op. En dat terwijl er steeds meer kinderen voor die zorg in aanmerking voor komen.

Ruim driekwart van de gemeenten heeft inmiddels een wachtlijst voor jeugdzorg. De verwachte tekorten lopen per gemeente op van enkele honderden euro's tot twaalf miljoen. Dat blijkt uit onderzoek van het blad Binnenlands Bestuur en de NOS.Naar alle waarschijnlijkheid wijken de cijfers over de Groninger gemeenten niet af van dit landelijke beeld. Bijna driekwart van de gemeenten ziet de zorgvraag stijgen. Nog eens driekwart ziet dat kinderen ook aankloppen met steeds zwaardere zorgvragen.Gemeenten stellen dat er een groter beroep op jeugdzorg wordt gedaan omdat de sociale wijkteams meer achter de voordeur zien en dan hulp inroepen. Ook zou de sociale problematiek van kinderen toenemen, bijvoorbeeld door vechtscheidingen.Dat het geld in de meeste gemeenten nu al op is, brengt ze in financiële problemen voor de vier resterende maanden van 2017. De helft van alle gemeenten had uit eigen middelen al extra bijgepast voor dit jaar, en komt desondanks nu toch niet uit. Ze lossen dat in de meeste gevallen op door extra geld over te hevelen vanuit speciale reserves of andere zorgposten zoals de WMO-pot.Bij de overheveling van jeugdtaken van provincies naar gemeenten in 2015 was juist de verwachting dat gemeenten kinderen, vooral met preventie en maatwerk, met lichtere zorg efficiënter konden helpen. Daarom krijgen de gemeenten elk jaar minder geld van het rijk voor de uitvoering van de jeugdzorg.Voor het komende jaar zijn de gemeenten in grote meerderheid somber gestemd. 87 procent verwacht opnieuw niet uit te komen met het beschikbare geld. Daarom pleitten de meeste gemeenten voor het langzamer doorvoeren van de bezuinigingen.