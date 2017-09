Pakketsorteerders voeren actie tegen PostNL

(Foto: Marco Grimmon/RTV Noord) (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord) (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

'Neem ons gewoon in dienst en betaal ons een normaal salaris!' Dat is een van de teksten tijdens de actie van de FNV en zo'n veertig pakketsorteerders tegen PostNL.

Maandagavond voerden ze actie bij het sorteercentrum in Kolham.



Einde avondploeg

Ongeveer veertig pakketsorteerders verliezen hun baan, omdat de gemeente Hoogezand-Sappemeer stopt met de avondploeg. Dat was een onderdeel van het re-integratieproject van de medewerkers. Vanaf 13 oktober aanstaande wordt hun werk overgenomen door het bedrijf Young Capital.



Solliciteren op eigen functie

Er is voor de werknemers een kans om binnen PostNL te blijven werken: zij kunnen solliciteren op hun eigen functie.



Jakob Meijer, een van de sorteerders, snapt daar helemaal niks van: 'Dat is kolder. Wij kennen het proces en kunnen het zelfstandig doen. Waarom zou je nieuwe mensen aannemen? Het wiel is al uitgevonden, dat moet je niet nog een keer opnieuw willen doen.'