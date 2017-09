Nijland komt met voorstellen voor mogelijk verbod op kunstgras

FC Groningen-directeur Hans Nijland neemt zitting in een werkgroep die met voorstellen moet komen over de termijn en de voorwaarden voor een mogelijk verbod op kunstgras in de eredivisie.





Natuurgras of hybride veld

De werkgroep kunstgras kijkt onder meer naar de financiële gevolgen voor de clubs. Volgens ECV-directeur Jacco Swart zou in de licentievoorwaarden voor eredivisieclubs opgenomen kunnen worden dat alleen op natuurgras of op een hybride veld, een variant die voor een groot deel uit natuurgras bestaat, gespeeld mag worden. 'Maar uiteindelijk beslissen de clubs daar zelf over', aldus Swart.



Behalve Swart en Nijland zitten ook Hai Berden (VVV-Venlo), Rob Toussaint (Heracles Almelo) en Joost de Wit (Vitesse) in de werkgroep.



Manifest tegen kunstgras

In de eredivisie spelen momenteel zeven clubs op kunstgras. Daartegen komt steeds meer protest.



Onlangs tekenden zo'n honderd Nederlandse voetbalprominenten, onder wie Arjen Robben, een manifest om ervoor te zorgen dat kunstgras wordt verbannen uit de eredivisie. Volgens de ondertekenaars is kunstgras schadelijk voor het imago, het niveau, de toekomst en het aanzien van het Nederlandse voetbal.



