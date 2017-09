Door communicatiefout geen overleg over communicatie herindeling

Hoe wordt de herindeling van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond straks gecommuniceerd naar inwoners? Die vraag moest centraal staan tijdens een vergadering van de herindelingsklankbordgroep. Maar door een communicatiefout kon dat niet doorgaan.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever

Afgevaardigden van alle fracties uit de vier gemeenten zitten regelmatig bij elkaar om te praten over de fusie. Dit keer waren de raadsleden ontstemd. Er zou namelijk een communicatiestrategie besproken worden. Maar die is niet naar alle leden van de klankbordgroep gestuurd.



Geen of te laat

'Notabene door een communicatiefout heeft het stuk een aantal partijen niet bereikt', zegt Jaap Heres, fractievoorzitter van de PvdA in Bedum. Hij is ontstemd over de gang van zaken. 'Informatie die niet of te laat komt en notulen die er niet zijn. Er worden ons dingen toegezegd maar die komen niet.'



'We missen informatie waardoor we de herindeling niet goed kunnen beoordelen', zegt Eltjo Dijkhuis, fractievoorzitter van gemeentebelangen Eemsmond. 'We hebben al meerdere keren op beter informatievoorziening gehamerd.' Dijkhuis wijst erop dat er in het begin van het herindelingsproces niet alle raadsfracties gelijktijdig geïnformeerd werden en de toelichting bij een begroting te summier was.



Summiere informatievoorziening

De raadsleden hebben ook kritiek op de stuurgroep, die bestaat uit onder andere de vier burgemeesters en secretarissen. De klankbordgroep vindt dat de informatie vanuit deze groep te summier is.



Ze willen daarvan naast een besluitenlijst ook nog een deel van de notulen ontvangen. 'Wij willen niet alleen de 'hoezee-verhalen' maar willen ook de knoop en knelpunten van het proces weten', vertelt Maarten Buikema, fractievoorzitter van de PvdA in De Marne.



'Die notulen krijgt u niet', zegt burgemeester Koos Wiersma van de gemeente De Marne. 'Dit is waar u het mee moet doen. Ik zal u verzoek nog wel meenemen in de stuurgroep.'



Wiersma erkent dat er wel dingen fout zijn gegaan. 'De communicatiestrategie had klaar moeten zijn. Dat is niet gebeurd en kunnen we helaas niet veranderen.' Hij beloofde de klankbordgroep dat het communicatieplan de volgende vergadering besproken kan worden. Hij belooft beterschap als het gaat om de communicatie.



Website voor inwoners

De raadsleden kregen alvast wel te horen dat burgers via een speciale website geïnformeerd gaan worden over de herindeling. Die gaat zo snel mogelijk in de lucht.