Informatiemarkt vliegveld: 'Laat die uitbreiding maar komen'

Groningen Airport Eelde wil uitbreiden. Voor de zoveelste keer leidt de toekomst van het vliegveld tot discussie, blijkt maandagavond tijdens de informatiemarkt op de luchthaven. Daar worden de toekomstplannen uitvoerig toegelicht.

De verruiming van de openingstijden is de belangrijkste inzet. Zo wil het vliegveld dagelijks een half uur eerder open. Daarnaast moet het vliegveld tien keer per jaar 's avonds een uur langer open voor speciale evenementen, zoals internationale sportduels.Er kwamen 120 omwonenden en andere belangstellenden af op de informatiemarkt. Het zijn zoals altijd zijn voor- en tegenstanders van de expansiedrift van het vliegveld. Met in dit geval meer positieve dan negatieve geluiden.Bij een medewerker van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kan direct een zienswijze worden ingediend. En daar komen vooral veel mensen zich melden, die geen enkel bezwaar hebben tegen de uitbreiding.Zo dienen Mariska Pater en Cor Kliphuis spontaan een zienswijze in. En die is positief.Ze wonen sinds kort vlak bij de luchthaven, maar hebben geen enkel probleem met de gewenste uitbreiding. 'Wij hebben geen last van dit vliegveld. Laat die uitbreiding maar komen', zegt Cor.Mariska is ook positief. 'Ook beroepsmatig. Ik ben directeur bij het Groningen Congres Bureau. Dus ook voor ons is die uitbreiding belangrijk.'Maar niet iedereen is positief. Zo zegt een inwoner van Yde: 'Alleen al uit milieuoogpunt ben ik tegen. Ach en wat stelt Eelde nou voor?' Een buurtgenoot klaagt over de geplande verruiming van de openingstijden. 'Dan word ik nog eerder wakker van dat lawaai,' verzucht hij.Hoe dan ook: het pleit is nog niet beslecht. Er moeten een nieuw luchtvaartbesluit en een milieurapportage komen.?Tot 5 oktober kunnen er nog zienswijzen worden ingediend. Tegenstanders hebben dus nog de tijd om hun bezwaren op die wijze kenbaar te maken.De baanverlenging kostte twintig jaar, maar zolang gaat het nu volgens directeur Marco van de Kreeke zeker niet duren.'Wij hebben inderdaad de nodige ervaring op dit gebied. Nou is gelukkig in de laatste jaren de wetgeving wel wat aangepast. Dus gaat het nu niet zo ongelooflijk lang duren', denkt Van de Kreeke.