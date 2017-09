Middag-Humsterland wil zich toeleggen op toerisme en energietransitie

Ezinge is onderdeel van Middag-Humsterland (Foto: Bo Scheeringa)

Toerisme en recreatie, energietransitie en agrarisch ondernemerschap zijn een paar van de speerpunten waar het Middag-Humsterland in de toekomst mee aan de gang wil. Dat staat in de gebiedsvisie die maandagavond is vastgesteld.





Oudste cultuurlandschap

Het Middag-Humsterland is het gebied met dorpen als Oldehove, Niehove, Ezinge, Feerwerd en Garnwerd. Het is het oudste cultuurlandschap van Noordwest Europa. Het gebied ligt nu nog in de gemeenten Zuidhorn en Winsum. Na de gemeentelijke herindeling ligt het Middag-Humsterland in de gemeente Westerkwartier.



De gemeente Zuidhorn faciliteert de zelfsturende ontwikkeling van de gebiedsvisie, maar blijft verantwoordelijk en houdt toezicht op de naleving van de juridische aspecten van de gebiedsvisie. De gemeente stelt vijftigduizend euro beschikbaar aan de Gebiedscoöperatie als startkapitaal.



Lees ook:

- Hereniging Middag-Humsterland gevierd met cultuur

- 'Historisch moment' voor Noord-Groningen

- Middag-Humsterland gaat naar Westerkwartier

De inwoners gaan met steun van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier de verschillende onderwerpen verder vormgeven en uitwerken. Inwoners hebben de gebiedsvisie ook mede opgesteld. Andere punten zijn regiomarketing, bereikbaarheid en verdienmodellen.Het Middag-Humsterland is het gebied met dorpen als Oldehove, Niehove, Ezinge, Feerwerd en Garnwerd. Het is het oudste cultuurlandschap van Noordwest Europa. Het gebied ligt nu nog in de gemeenten Zuidhorn en Winsum. Na de gemeentelijke herindeling ligt het Middag-Humsterland in de gemeente Westerkwartier.De gemeente Zuidhorn faciliteert de zelfsturende ontwikkeling van de gebiedsvisie, maar blijft verantwoordelijk en houdt toezicht op de naleving van de juridische aspecten van de gebiedsvisie. De gemeente stelt vijftigduizend euro beschikbaar aan de Gebiedscoöperatie als startkapitaal.