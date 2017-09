Versterking Opwierde-Zuid baart PvdA zorgen

De Damster PvdA-fractie maakt zich ernstig zorgen over het versterken van de 76 huurwoningen in de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam en Tjamsweer.

Fractievoorzitter Hilbrand Brantsma schrijft in een brief aan het gemeentebestuur dat hij vindt dat er 'onbehoorlijk met de huurders wordt omgegaan met uitzichtloosheid en slapeloze nachten als resultaat'.In de wijk Opwierde-Zuid houden woningcorporatie Marenland en het Centrum Veilig Wonen (CVW) een proef met het versterken van 64 huurwoningen. Maar tot nu toe loopt de versterkingsoperatie niet goed.Zo zijn onder meer de eerste acht huizen in slechte staat opgeleverd. Steenstrips zijn schots en scheef op de buitenmuur geplakt en binnen zijn de woningen slordig afgewerkt.Na een opeenstapeling van fouten heeft Woongroep Marenland onlangs besloten de rest van de werkzaamheden uit te stellen. De aannemer moet eerst bewijzen dat hij wél aan de kwaliteitseisen kan voldoen.Het project loopt daardoor fikse vertraging op. Eerst moesten de huizen in Opwierde-Zuid voor het eind van dit jaar zijn versterkt. Dat wordt nu niet eerder dan het voorjaar van 2018.De bewoners hebben er langzamerhand hun buik vol van en hebben nog weinig vertrouwen in Marenland, CVW en de aannemer. De PvdA-fractie wil daarom van het college van burgemeester en wethouders weten op wat voor manier zij kunnen bemiddelen of zelfs de regie in handen kunnen nemen.'Het gaat om gezinnen in onze gemeente. Ze voelen zich ontredderd en overgeleverd aan instellingen waar geen overleg mee te voeren is. Als gemeente en als raad hebben wij de plicht voor hen op te komen', schrijft Brantsma aan het college.Tijdens de raadsvergadering van donderdag 21 september stelt de PvdA vragen over de kwestie.