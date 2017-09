Plofkraak pinautomaat: 'Het moet een flinke klap geweest zijn' (update)

Een geldautomaat van de Rabobank in Tolbert is in de nacht van maandag op dinsdag opgeblazen. Dat gebeurde rond tien voor drie.

De automaat zat in een vrijstaand gebouwtje aan de Oldebertweg. De schade is groot. De politie heeft bij het onderzoek explosievenexperts ingeschakeld.Verslaggever Peter Steinfort nam poolshoogte: 'Het moet een flinke klap geweest zijn. De draden hangen uit de pinautomaat. Onderdelen zijn tientallen meters weggeslingerd. In de omgeving hangt een brandlucht. Omwonenden zijn door de politie uit voorzorg uit hun huizen gehaald vanwege de rookontwikkeling.''Er woedde een tijdje een klein brandje bij de pinautomaat. En omdat er ook nog explosief materiaal lag, hebben we de bewoners van de huizen die er het dichtst bijstonden gewekt en uit hun huis gehaald', vertelt politiewoordvoerder Sylvia Sanders. 'Ze konden korte tijd later weer terug.'Het is nog onduidelijk wat de daders buit hebben gemaakt, dat moet nog uitgezocht worden door de bank. De politie roept getuigen op zich te melden. Sanders: 'We weten nog vrij weinig van ze. We hebben vooral getuigen gesproken die de knal hebben gehoord, maar niks hebben gezien. Wellicht zijn er ook mensen die in de dagen ervoor wat verdachts gezien hebben. Misschien mensen die de boel voorverkenden en zich verdacht gedroegen.'