Goed oppassen, want het is mistig

Goed uitkijken als je dinsdagochtend de weg opgaat. Het is op een aantal plaatsen in onze provincie flink mistig.

'Het zit op sommige plekken hartstikke dicht, het zicht is daar maar 100, 150 meter', vertelt weervrouw Harma Boer op Radio Noord 'Oppassen dus de komende uren. Het duurt even als het is opgetrokken, maar dan komt er geleidelijk ruimte voor de zon.'