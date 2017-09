'Je wordt duizelig van alle rotondes op de weg'

Aan de N360, de weg tussen de stad Groningen en Delfzijl, wordt al een tijd gewerkt. Zo wordt een aantal gevaarlijke kruispunten aangepakt. Maar dat is niet iedereen naar de zin.

'Ik erger me aan de plannen die ze met deze weg hebben en wat ze al gedaan hebben', zegt Gerrit Mulder uit de stad Groningen. Hij werkt bij rederij Wagenborg in Delfzijl. 'Ik rijd deze weg al dertig jaar op en neer.''Het regent rotondes. Je bent duizelig als je op je werk komt. En ze hebben de euvele moed om er nog twee aan te leggen. Bij Garmerwolde en bij Wirdum komt er nog eentje.' Bij Appingedam wordt al sinds eind juni gewerkt aan de weg , het verkeer wordt daarom omgeleid. Ook dat is Mulder een doorn in het oog. 'De omleiding staat ook niet goed aangegeven.' De werkzaamheden daar duren tot 6 oktober.De provincie Groningen heeft in totaal 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanpak van de N360.