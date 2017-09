Winschoten voert 'afrondende onderhandelingen' over komst landelijke keten

De Winschoter Langestraat (Foto: RTV Noord)

Zo'n vijftien tot twintig partijen overwegen zich te vestigen in het winkelcentrum van Winschoten. Bovendien zijn er 'afrondende onderhandelingen' gaande met een landelijke keten.

Dat zegt wethouder Laura Broekhuizen van Winschoten. Maandagavond zat de gemeente met ondernemers en vastgoedeigenaren om de tafel, om oplossingen te vinden voor de leegstand in het centrum.



'Er zal altijd wat leegstand blijven'

Volgens Broekhuizen gaat het alweer de goede kant op, maar kan het nog beter. 'Winschoten is de koopstad van Oost-Groningen. Er zal natuurlijk altijd iets van leegstand blijven, laten we niet doen alsof we morgen alles opgelost hebben. Maar als je er vaker komt, zie je dat de binnenstad verbetert. Wij proberen er als overheid wat aan te doen, samen met ondernemers en eigenaren.'



Vooral in het noordelijk deel van de Langestraat is veel leegstand. 'Daarover hebben we niet alleen met winkeliers gesproken, maar ook met vastgoedeigenaren uit het hele land. Want als de buren leeg zijn, heb je daar als winkelier last van. En als vastgoedeigenaar ook.'





'Sinds mei al veel gebeurd'

'Sinds mei is er al veel gebeurd. Zo is er een gameshop bijgekomen, we gaan nog twee winkels vullen en er komt nieuwe daghoreca bij.'