Lobbyen met een broodje kaas: noordelijke politici ontbijten in Den Haag

(Foto: Mario Miskovic/RTV Noord) (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Met een broodje kaas en een kopje koffie in de hand zaken doen, op de ochtend voor de Troonrede. Het Groningse provinciebestuur schoof dinsdagochtend in Den Haag aan bij het Noordelijk Ontbijt, samen met Drenthe en Friesland, Kamerleden uit de regio en een aantal burgemeesters.

'Het doel is om de goede relatie die we hebben met de noordelijke Kamerleden te bevestigen. Zodat zij de juiste belangen goed voor de bril hebben', legt Michel van der Veen, lobbycoördinator van de provincie Groningen, uit.



'De kracht van herhaling'

'Deze mensen hebben invloed en weten goed wat er in Noord-Nederland speelt. En lobbyen is heel vaak de kracht van herhaling. Zeven keer iets zeggen, drie keer via sociale media en dan komt het met wat geluk een keer bij de juiste persoon terecht.'



'Kamerleden zijn de vooruitgeschoven post'

Ook gedeputeerde Henk Staghouwer is aanwezig. 'We kennen de Kamerleden natuurlijk wel, maar waar het om gaat, is dat de belangen van Noord-Nederland goed vertegenwoordigd worden. En daarvoor zijn zij de vooruitgeschoven post. Dan is het heel belangrijk om eerst eens een keer met elkaar te ontbijten.'