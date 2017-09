Aardbevingsschade? Dan geen hypotheek

Aegon heeft geweigerd een hypotheek te verstrekken aan een koper van een huis met aardbevingsschade. Het gaat om een woning in het buitengebied.

De betrokkenen hebben een afwijzingsbrief ontvangen, die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. In de brief, die in bezit is van RTV Noord, wordt kort maar krachtig uitgelegd waarom er geen hypotheek wordt verstrekt.'Beoordeling van de door u ingestuurde gegevens is voor ons aanleiding om deze af te wijzen. Hieronder geven wij de reden aan voor onze afwijzing. Onderpand is niet acceptabel wegens gemelde bevingsschade', zo wordt in een paar zinnen meegedeeld aan de aanvragers van de hypotheek.Volgens een woordvoerder van Aegon is het 'zeker geen beleid' om hypotheekaanvragen voor huizen in Groningen met aardbevingsschade af te wijzen. Deze zaak staat volgens hem op zichzelf.'Maar', zo licht hij toe: 'In dit geval was de hoogte van de schade ons in eerste instantie niet bekend. Daarnaast heeft een rol gespeeld dat de NAM de schadeclaim niet heeft erkend.'Het gaat om een woning in het buitengebied. Daar zijn alle schadeclaims afgewezen na een omstreden onderzoek van het bureau Witteveen+Bos. Wel heeft de NAM ook hier de gedupeerden 'als pleister op de wonde' een voucher van 1500 euro aangeboden.De kopers hebben inmiddels een andere bank gevonden, die geen punt maakt van de schade en wel een hypotheek heeft verstrekt.De woordvoerder meldt nog wel dat concern een paar weken later terug is gekomen op haar schreden, maar toen was het al te laat.'Dat is gebeurd nadat ons gebleken was dat het om een bescheiden schade gaat. Ook speelt een rol dat de NAM heeft aangegeven dat uit coulance de schade alsnog wordt vergoed.'En wat de toon van de afwijzing betreft, daar zegt de Aegon-woordvoerder het volgende over: 'Dit is wel wat te kort door de bocht opgeschreven. Daar hebben we intern over gesproken.'Independer bemiddelt bij hypotheken. Volgens een woordvoerder is de afwijzing een uitzondering. 'Uit onze gegevens blijkt niet dat aardbevingsschade vaker reden is om hypotheken in Groningen niet te verstrekken.'De Groningse hoogleraar volkshuisvesting en grondmarkt George de Kam bevestigt dat beeld. Hij doet regelmatig onderzoek naar waardevermindering door gaswinning en de gevolgen daarvan voor huizenbezitters.'Ik heb weleens een enkel signaal gehad over een vergelijkbare afwijzing van een hypotheek in verband met aardbevingsschade. Maar het is zeker geen patroon. Gelukkig niet', reageert hij.