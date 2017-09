Prinsjesdag: met hoedje en stropdas naar school

Prinsjesdag is dit jaar wat anders dan anders, maar op de Sint Michaëlschool in de stad Groningen houden ze de tradities in ere.

Dat betekent dat de meisjes getooid met hoed en de jongens gesierd met stropdas op school verschijnen. Daar krijgen ze les over Prinsjesdag en democratie.Meneer Ben is degene die deze les al jaren geeft. 'Al is het dit jaar wel bijzonder, omdat we door het demissionaire kabinet geen Algemene Beschouwingen hebben. Maar dat leg ik ze allemaal uit', belooft hij.Daarnaast leren de kinderen over democratie. In het klaslokaal staat een koffertje, met daarin dertig euro. 'Die mogen de kinderen zelf verdelen. Ze kunnen met voorstellen komen, waar dan over gestemd wordt. Als er een meerderheid is, krijgt dat plan geld', legt meneer Ben uit.Daarnaast gaan de kinderen in maart nog naar Den Haag, waar ze met eigen ogen kunnen rondkijken op het Binnenhof en in de Ridderzaal.