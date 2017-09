Het verkeerscirculatieplan is jarig: 'Het is soms niet uit te leggen'

Precies veertig jaar geleden werd het verkeerscirculatieplan in Groningen van kracht, waardoor het niet meer mogelijk was om de met de auto dwars door het centrum van Groningen te rijden.

Sinds de invoering van het plan, kortweg VCP, zijn onder meer de Grote Markt, de Vismarkt en het Zuiderdiep verboden terrein voor auto's. En wie van de ene kant van het centrum naar de andere wil, moet omrijden via de Diepenring.Juwelier Hazekamp aan het Akerkhof, die de invoering van het plan in 1977 als winkelier al volgde, merkt dat het nog steeds niet bij iedereen bekend is. Vooral bij mensen die niet uit Groningen komen. 'Voor die klanten is het niet uit te leggen dat ze soms enorm moeten omrijden.''Op zich was het plan goed, alleen heeft men het omgedraaid', zegt Hazekamp. 'Eerst het verkeerscirculatieplan erdoor gejaagd, maar niet gezorgd voor parkeervoorzieningen. Wij ondernemers vonden dat helemaal een verkeerde gang van zaken.'Het betekende ook dat Hazekamp niet meer bij zijn zaak voor de deur kan parkeren. 'Je krijgt een sticker van de gemeente en dan moet je hem op de singels neerzetten. Maar als je dan naar een klant gaat om een klok op te hangen en je komt terug, zijn alle plekken bezet. Ik heb hier op een avond wel eens vijf keer rondgereden voordat ik een plekje vond.'Toen er nog minder parkeergarages in en rond het centrum waren, maakte de concurrentie er handig gebruik van. Hazekamp: 'In Assen zeiden ze: 'Hier kan je gratis parkeren'. In Paddepoel deden ze dat ook.'Onlangs was er een nieuwe 'revolutie' in de Groninger binnenstad. Geen bussen meer op het Akerkhof en in de Brugstraat. En daar is Hazekamp wél blij mee. 'Dat is een enorme opluchting. En dat het kleine busje nu rijdt, is ook een enorme verbetering.'