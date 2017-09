Rondje Groningen: theezakjes eten!?

Een keer per dag, om 21.00 uur, struint RTV Noord naar de leukste en meest opmerkelijke berichten uit Stad en Ommeland. Vandaag draait het in Rondje Groningen vooral om de poen.

Lees de vorige edities hier terug

De drie noordelijke provinciebesturen hapten dinsdagochtend in het kader van Prinsjesdag gezamenlijk een broodje kaas weg. Gezellig zo'n ontbijtje, maar er was toch een kritiekpuntje vanuit het Friese. Want waar was het suikerbrood?De Groningse D66-wethouder Paul de Rook deelde op Twitter een tik uit aan GroenLinks-voorman Jesse Klaver. Die gaf na de presentatie van de Miljoenennota aan nog wel een paar wensen voor de begroting van 2018 te hebben, wat hem op een sneer van De Rook kwam te staan:Grunneger David Bakker stelt de stad Groningen voor in de laatste vlog van Mighty Car Mods (met een half miljoen abonnees op YouTube) - en krijgt de handen op elkaar. De presentatoren hebben alleen nog wel wat vragen op het eind:Nu we Stad toch even vanuit vreemde ogen bekijken: de Italiaan David Saura maakte deze zomervideo van de afgelopen kermisdagen. Lekker sfeertje.Piet van Dijken zou het een schande vinden als Ernest Faber nu al wordt ontslagen als coach van FC Groningen, schrijft hij op Sikkom. In februari dit jaar liep hij nog met de trainer de Herestraat Helemaal:Maar het is al te laat: FC Groningen heeft al een nieuwe trainer! GrunnenTV heeft de opvallende scoop te pakken:'Plofkrakers' hadden het afgelopen nacht voorzien op een geldautomaat van de Rabobank in Tolbert. Het was een flinke klap en een aantal omwonenden werd uit voorzorg geëvacueerd. De bank maakte het goed met een bloemetje, schrijft InfoLeek:OOG TV bericht over een ludieke en lichtelijk misselijkmakende challenge van studenten van de Hanzehogeschool Groningen. Ze halen mensen over om de inhoud van een theezakje te eten om geld in te zamelen voor de Voedselbank: