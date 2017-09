Meeste Eelde-reizigers vliegen vanaf Kopenhagen verder Scandinavië in

In een jaar tijd hebben 23.000 passagiers gebruik gemaakt van de vliegverbinding tussen Groningen Airport Eelde en Kopenhagen.

Dat zijn cijfers die de luchthaven zelf presenteert. Kopenhagen is de eerste zogenoemde hub-verbinding vanaf Eelde. Dat betekent dat er via een grotere luchthaven doorgevlogen kan worden naar bestemmingen over de hele wereld.Uit cijfers van het vliegveld blijkt ook dat één op de drie reizigers doorreist vanaf Kopenhagen. Daarbij zijn met name andere bestemmingen in Scandinavië populair, zoals Stockholm, Oslo en Göteborg.Wat de andere doorvliegers betreft: bij hen zijn San Francisco, Boston, Durban en Doha populair. Sindskort kan er vanaf Eelde via Kopenhagen ook van en naar Singapore worden gevlogen.Eén op de vier van het totaal aantal reizigers op de route van en naar Kopenhagen heeft Noord-Nederland als eindbestemming. Daarbij gaat het met name om Denen en Zweden.Ruim 35 procent van de passagiers van de lijn zijn zakelijke reizigers. 'Een zeer positief resultaat,' vindt de regionale luchthaven.Vliegmaatschappij Nordica vliegt twee keer per dag tussen Groningen en de Deense hoofdstad. Dinsdag is het exact een jaar geleden dat het eerste toestel vanaf Eelde naar het Deense vliegveld opsteeg.