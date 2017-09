Koning in Troonrede: 'Grote zorgen Groningers zijn niet zomaar weggenomen'

Koning Willem-Alexander stond dinsdag tijdens de Troonrede opnieuw stil bij de gaswinning in Groningen.

Hij vertelde dat de gaswinning deze kabinetsperiode met meer dan de helft gereduceerd is en per 1 oktober verder omlaag gaat.'Maar er is meer nodig om recht te doen aan de getroffen Groningers. Een schadefonds en een nieuw schadeprotocol zijn in voorbereiding. De regering realiseert zich dat de grote zorgen van de mensen die wonen in het aardbevingsgebied in Groningen niet zomaar zijn weggenomen.'Verder stond de Koning stil bij de ramp met MH17, ruim drie jaar geleden. Daarbij kwamen 298 mensen om het leven, onder wie Hieke Raap uit de stad Groningen.'De regering voelt de blijvende en bijzondere verantwoordelijkheid om recht te doen aan de onschuldige slachtoffers van vlucht MH17. Op 17 juli jongstleden, exact drie jaar na het neerhalen van het vliegtuig, kwamen hun nabestaanden bijeen in het herinneringsbos in Vijfhuizen, waar 298 bomen herinneren aan de slachtoffers. Onlangs hebben alle betrokken landen besloten dat de volgende stap, de strafrechtelijke vervolging en berechting van de daders, zal plaatsvinden in Nederland. Vanaf 2018 is daarvoor geld gereserveerd', zo is te lezen in de Troonrede Daarnaast maakte Koning Willem-Alexander bekend dat er geld wordt uitgetrokken voor verpleeghuiszorg, het basisonderwijs en veiligheid. Volgend jaar moet ook de werkloosheid met 4,3 procent worden teruggedrongen.De algemene toon in de Troonrede was positief, al waren er kanttekeningen:'Kijkend naar Nederland zien we aan het einde van deze kabinetsperiode veel positieve ontwikkelingen. Meer mensen hebben een baan. Meer mensen kopen een huis. Ondernemers investeren meer. En we zien na moeilijke jaren weer een bloeiende economie en een gezonde schatkist. Toch merkt niet iedereen de economische groei voldoende in het dagelijks leven. Het is daarom belangrijk dat meer mensen gaan profiteren van de economische voorspoed.'