Paas: 'Ik verwacht wel heel veel van het volgende kabinet'

Wordt Groningen in de Troonrede genoemd, of niet? 'Ik laat me graag verrassen', zegt commissaris van de Koning René Paas, die op Prinsjedag met een groot aantal noordelijke bestuurders in Den Haag is.

Wie hoedjes en paarden wil zien, komt aan zijn trekken René Paas - CdK Groningen

Al moeten we er volgens Paas ook weer niet te veel van verwachten. Het kabinet is immers demissionair en beperkt zich tot het op de winkel passen, zoals dat in Haags jargon heet.'Een demissionair kabinet kan niet zo veel zeggen, dus ook niet over Groningen. Alle nieuwe initiatieven zijn aan de volgende ploeg. Duidelijkheid zal er nog niet komen.''Degenen die hoedjes willen kijken en paarden willen zien, komen aan hun trekken. Degenen die een Rijksbegroting willen zien die voorspelt wat het Rijk het komend jaar gaat doen niet', stelt PaasEen jaar geleden was er op de derde dinsdag van september in de Troonrede aandacht voor de gevolgen van de gaswinning in onze provincie. 'Ik was onder de indruk, toen Groningen en de aardbevingen in een hele alinea tot een nationale kwestie gemaakt werden', zegt Paas.'Ik denk niet dat er nu iets groots gaat verschuiven. Maar wie weet is er een verrassing. Ik verwacht wel heel veel van het volgende kabinet. Als die niet aan de start komen met een pakket dat beter is dan waar het vorige mee ophield, dan ziet het er heel zorgelijk uit. Maar daar wil ik nog even niet aan denken.'