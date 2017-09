'Ook met weinig inkomen kun je sparen'

Een op de drie huishoudens spaart te weinig of zelfs helemaal niks. Dat is best link, zegt Nibud. Zet minstens tien procent van het inkomen opzij, is het advies. Maar hoe, vragen veel mensen zich af. Onze financieel huishoudster Monica ten Hoove helpt de niet-spaarders op weg.

Sparen deed ik wel, maar alleen om het geld snel weer uit te geven Monica ten Hoove

Je zult niet de eerste zijn die veel meer uitgeeft aan boodschappen dan hij denkt Monica ten Hoove

In mijn vorige blog schreef ik over sparen en over het feit dat het veel mensen niet lukt geld opzij te zetten. Ik heb jullie toen beloofd besparingstips te geven, zodat er geld overblijft om apart te zetten.Eerst even in het kort mijn eigen verhaal. Ik verdiende goed, maar was ook heel erg goed in geld uitgeven. Sparen deed ik wel, maar alleen om het geld snel weer uit te geven, aan reizen en auto's vooral.Tot ik besloot dat het anders moest omdat ik mijn eigen bedrijf wilde beginnen. Ik spaarde 10.000 euro in een jaar en verlaagde het bedrag aan inkomen dat ik nodig had van 2.000 naar 700 euro (los van het inkomen van mijn partner).Allemaal door te besparen. Bij deze een stappenplan waarmee jij ook dit resultaat kunt behalen.Besparen om het besparen is vaak weinig succesvol. Je hebt namelijk geen reden om het te doen als je geen doel hebt. Dat motiveert niet. Wil je nooit meer financiële zorgen, eindelijk die mooie reis kunnen maken, geld over houden voor leuke dingen, een dag minder werken? Wat is jouw doel? Koppel hier ook een bedrag per maand aan. Dat maakt het doel concreet.Voordat je kunt gaan besparen, moet je weten waar je geld nu heen gaat. Zo voorkom je dat je in het wilde weg bespaart op iets, terwijl je veel meer uitgeeft aan iets anders. Veel mensen schrikken vaak van het overzicht van uitgaven. Maar dat is vaak goed als je wilt besparen.Wat iemand belangrijk vindt, is heel persoonlijk. De een eet graag biologisch, de ander vindt uiterlijke verzorging belangrijk en weer een ander wil vooral een mooi huis. Wat is voor jou belangrijk? Maak een top 10. Heb je een partner? Laat hem of haar dan ook zijn eigen top 10 maken.Voor mij was geld over houden voor reizen en leuke dingen belangrijk. Daarom heb ik gekozen voor een veel goedkoper huis. Het bedrag dat ik maximaal kon lenen, was stukken hoger, maar ik heb gekozen voor een lagere lening. Zo hield ik elke maand geld over.Ben je vooral donateur van de sportschool, heb je een abonnement op een tijdschrift maar lees je het eigenlijk nooit meer, heb je allerlei extra zenders maar kijk je alleen nog Netflix?Dit kun je allemaal opzeggen. Per maand is het misschien maar 10 euro, maar per jaar is dat 120 euro en vijf van deze uitgaven is een besparing van 600 euro per jaar.Denk hierbij ook aan downgraden, oftewel je hebt nu misschien 60MB internet. Maar zou je misschien ook genoeg hebben aan 30MB?Ook als je de uitgave niet wilt schrappen kun je er wel op besparen. De meest bekende bespaartruc is overstappen. Er zijn bijna altijd wel welkomstaanbiedingen. Energie spant hierin de kroon. Ik verdien elk jaar tussen de 200 en 300 euro alleen al aan de welkomstbonus van de energiemaatschappijen.Maar ook als je niet over wilt stappen kun je besparen. Wanneer je opzegt krijg je namelijk vaak een zogenoemd retentieaanbod. Een aanbod om toch klant te blijven, maar dan tegen een lagere prijs. Soms krijg je wel 50 procent korting. Je zit dan vaak wel weer gelijk aan een jaarcontract vast.Je zult de eerste niet zijn die meer uitgeeft aan boodschappen en andere variabele uitgaven dan hij denkt. Een klant van mij zei 500 euro per maand uit te geven aan variabele uitgaven, maar dan zou ze makkelijk rond moeten komen. Het bleek meer dan het dubbele. Een klein lek kan een groot schip doen zinken. Hoeveel kleine bedragen geef jij uit? Elke dag 3 euro aan een kop koffie of lunch is per jaar wel 1065 euro.Zorg er dus voor dat je weet wat je uitgeeft en waar je het geld aan besteedt. Ook hier kun je weer stap 2, 3, 4 en 5 toepassen. Houd een kasboek bij voor inzicht. Misschien kun je elke acht weken in plaats van elke vier weken naar de schoonheidsspecialist, koop je geen A-merken meer, maar huismerken. Wees creatief.Volgende keer leer ik je een geldmanagementsysteem waardoor je altijd en overal inzicht hebt in je financiën en niet meer voor verrassingen komt te staan. Hoe zou je het vinden om nog maar 5 minuten per week en 15 minuten per maand met je financiën bezig te zijn?info@mijnfinancielevrijheid.nl