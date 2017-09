Brand in transformatorhuisje op bedrijventerrein Hoendiep is geblust

(Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

De brand die dinsdagmorgen woedde in een transformatorhuisje aan de Atoomweg in de stad Groningen is geblust.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer kon aanvankelijk niet blussen wegens electrocutiegevaar.



Zonder stroom

Netwerkbeheerder Enexis heeft uit voorzorg het transformatorhuisje uit bedrijf genomen. Daardoor zitten vijftig klanten op bedrijventerrein Hoendiep zonder stroom. Enexis is druk bezig om deze klanten weer van stroom te voorzien.



'We kunnen niet open'

'Ik was bezig in de winkel, toen de lichten een aantal keer flikkerden', zegt Ruben Kaptein van meubelzaak Jysk.



'Het leek iets kleins, maar toen ik naar buiten ging zag ik dat het hele huisje in de fik stond. En op dat moment ging bij ons alles uit. Er is geen schade aan ons pand, maar alle systemen liggen eruit. En de lift kunnen we ook niet gebruiken. We kunnen dus niet open, dat is voor ons heel vervelend.'