Volg straks live: Donar op weg naar de Champions League

Het basketbalseizoen voor Donar begint dinsdagavond. Het team van coach Erik Braal neemt het in de eerste kwalificatieronde van de Champions League op tegen Vytautas uit Litouwen.

Om de poulefase van de Champions League te halen moet Donar drie tegenstanders zien te verslaan. Bij uitschakeling gaat het Europese avontuur verder in de Europe Cup.Het duel tegen Vytautas in MartiniPlaza begint om 20.00 uur en is te volgen via onderstaande livestream op de site en app van RTV Noord. De commentatoren zijn verslaggever Henk Elderman en oud-Donarspeler Hein Gerd Triemstra.