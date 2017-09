Overvaller cafetaria wilde geld voor kleding en schoenen

De 19-jarige man uit Leek die de overval op cafetaria Mark's Eethuys in Nieuw-Roden heeft bekend, wilde geld voor nieuwe kleding en schoenen. Dat zei de man dinsdag tijdens de rechtszitting in Assen.

De officier van justitie noemde de reden 'verbijsterend' en eist zestien maanden jeugddetentie, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook wil de officier dat de man het slachtoffer 1100 euro betaalt. Dat meldt RTV Drenthe De cafetaria werd op 9 februari overvallen. De man richtte een pistool op de eigenaar. Hij eiste geld en leegde de kassalade in zijn tas. Hij vertrok met ruim 300 euro waarna de eigenaar de politie belde.Een politiehelikopter cirkelde rond, op zoek naar de dader. Die werd kort daarna opgepakt. De man was bij zijn aanhouding in het bezit van een gaspistool.Twee maanden eerder, op Sinterklaasavond, werd een tankstation in Tolbert overvallen. Het uiterlijk van de overvaller, die op camerabeelden van het tankstation staat, kwam sterk overeen met de 19-jarige man uit Leek.In de woning van de Leekster vonden de agenten kledingstukken die nagenoeg identiek waren aan de kleding die door de overvaller op de camerabeelden werd gedragen. De 19-jarige man ontkent echter dat hij die overval gepleegd heeft.De officier is ervan overtuigd dat de 19-jarige man beide overvallen op zijn kerfstok heeft. Volgens deskundigen is de man door stoornissen verminderd toerekeningsvatbaar. Een behandeltraject is hard nodig, zei de officier.De rechter doet op 3 oktober uitspraak.