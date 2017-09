Muntgeld buitgemaakt bij inbraak casino

(Foto: Gerrie de Groot/112Groningen)

Bij de inbraak in het casino aan de Tramweg in Winschoten is in de nacht van zondag op maandag een hoeveelheid muntgeld gestolen. De daders hebben verschillende gokautomaten opengebroken.





Op zoek naar getuigen

De politie is op zoek naar getuigen die iets verdachts hebben gezien rond het moment van de inbraak rond 2:30 uur in de omgeving van de Tramweg.



Ze kwamen binnen door een metalen paneel te forceren. Uit politie-onderzoek is gebleken dat de inbraak is gepleegd door in ieder geval twee personen. Een lange slanke man en een iets kleinere man. Eén van hen droeg een spijkerbroek en de andere droeg donkere schoenen met een lichte zool. Er zijn camerabeelden.