Inwoners De Marne maken vuist tegen gaswinning

Vijftig inwoners kwamen dinsdagmorgen in het dorpshuis van Kruisweg in de gemeente De Marne bijeen om een vuist te maken tegen de gaswinning. Dat deden ze door een commitment te ondertekenen.

'We wilden verbinding zoeken met de mensen in het gebied. Het document is bedoeld om ons samen hieraan te binden. Dat we er samen voor strijden dat de gaswinning naar nul gaat', legt initiatiefneemster Joke Alink uit.De gemeente De Marne valt buiten de zogeheten contourlijn die opgesteld is. Inwoners vinden dat ze veel schade ondervinden. Zowel materieel, fysiek, psychisch als financieel. En daarom willen ze betere erkenning.In het commitment staat wat de inwoners willen. De gaswinning moet in het Slochterveld, maar ook in en onder De Marne met een afbouwplan zo snel mogelijk naar nul. En de schade, zowel materieel als immaterieel, moet ruimhartiger en sneller afgehandeld worden. De inwoners van De Marne willen niet vergeten worden door de overheid en de NAM.Het commitment is tijdens de bijeenkomst door de inwoners ondertekend. Ook hebben de initiatiefnemers gevraagd of burgemeester Koos Wiersma zijn handtekening wilde zetten, om de verbinding te zoeken met de politiek. Na wat tekstuele aanpassing in het commitment besloot hij daarmee in te stemmen.'Ik vond de tekst wat te eenzijdig en alleen over De Marne gaan. Maar de gaswinning gaat natuurlijk over meer gemeenten', vertelt Wiersma. Hij is blij dat de inwoners elkaar opzoeken en samen de strijd aangaan.'Ik merk regelmatig aan de inwoners dat ze de gevolgen van de gaswinning ondervinden. Daarom moet alles op alles gezet worden om dit beter te regelen', vertelt de burgervader.Het commitment is een eerste stap van de inwoners. De initiatiefnemers gaan nu samen met de ondertekenaars de volgende stap bekijken. 'Misschien moeten we een plan opstellen hoe we de gaswinning naar nul willen', zegt Joke Alink.