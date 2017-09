Medewerkers gaan actievoeren bij zorginstelling 't Gerack

Vakbonden FNV en CNV gaan actievoeren bij zorginstelling 't Gerack in Uithuizen. Volgens de bonden heeft een groot deel van de 350 medewerkers nog steeds last van een te hoge werkdruk.

Eerder deze maand stelde de bond een ultimatum aan de directie om de problemen aan te pakken. Dat ultimatum liep maandagavond af.De vakbond eiste fatsoenlijke roosters, betere bedrijfsvoering en mogelijkheden voor contractuitbreiding van medewerkers. Volgens bestuurder Maureen van der Pligt van FNV Zorg & Welzijn is daar nog geen verandering in gekomen.'Het is totaal niet verbeterd. De directie is niet inhoudelijk ingegaan op de eisen die we hebben gesteld en dat steekt ons het meeste', aldus Van der Pligt.Zo zouden medewerkers nog steeds dubbele diensten draaien of drie keer per dag moeten opkomen. Dat kun je volgens de vakbondsbestuurder 'niet verwachten van mensen'.Interim-directeur Pieter Albracht laat weten de aangekondigde actie van de medewerkers te betreuren: 'We delen hun zorgen, we weten dat we veel van ze hebben gevraagd. Dat is niet fijn. Daarom zijn we op zoek naar oplossingen en daarbij willen we graag om tafel met de FNV en CNV. Het is jammer dat ze kiezen voor actievoeren.'De bonden laten volgende week dinsdagmiddag symbolisch zien dat de rek eruit is bij het personeel. Ook wordt dan een petitie aangeboden aan de directie. Die is volgens Van der Pligt inmiddels honderd keer ondertekend.