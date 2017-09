Rabobank wil nieuwe geldautomaat in Tolbert na plofkraak

De Rabobank Noordenveld West Groningen is van plan een nieuwe geldautomaat in Tolbert te plaatsen.

De veiligheid gaat voor het pingeak Audrey Antuma - Rabobank Noordenveld

'De intentie is aanwezig, maar we praten daar nog wel met andere partijen over', zegt directievoorzitter Audrey Antuma van de bank. De geldautomaat die er stond, werd in de nacht van maandag op dinsdag opgeblazen bij een plofkraak.Als het aan de Rabobank ligt, komt de geldautomaat op dezelfde plek aan de Oldebertweg. De bank heeft in haar werkgebied zestien geldautomaten en houdt bij het bepalen van de locaties rekening met veiligheid. 'We maken met enige regelmaat een afweging tussen het pingemak en veiligheid van ons personeel en omwonenden', zegt Antuma.Dit is ook de reden waarom begin september de geldautomaat aan de Dorpsstraat in Zoutkamp is gesloten. 'We worden steeds vaker geconfronteerd met plofkraken, maar de veiligheid gaat wel voor het pingemak', zegt de directievoorzitter van de Rabobank Noordenveld West Groningen. 'We zijn dan ook blij dat er geen gewonden zijn gevallen.'Rabobank sloot in de provincie eerder al pinautomaten in Appingedam en Hoogezand