Noord Vandaag: 'De pesterijen werden steeds heviger'

Waarom wordt de één wel gepest en de ander niet? En wat doet pesten met je? Dat - en meer - in Noord Vandaag.

- Het is de Week tegen het Pesten. Onze verslaggever Sven Jach werd vroeger ook gepest. Dat leidde bij hem tot depressies. Vandaag ging hij: 'Ik heb er slecht van geslapen. Het is heftig om hier terug te zijn, het was gewoon geen leuke tijd hier.' (vanaf 1.21)- 'De regering realiseert zich dat de grote zorgen van de mensen die wonen in het aardbevingsgebied in Groningen niet zomaar zijn weggenomen.' Koning Willem-Alexander stond vandaagopnieuw stil bij de problemen met de gaswinning in onze provincie. (vanaf 6.59)- Metnaar school. Dat doen de meisjes en jongens in groep 8 op de Sint Michaëlschool in Groningen traditiegetrouw op de derde dinsdag in september. En ook in verzorgingshuis De Dilgt in Haren werd Prinsjesdag op de voet gevolgd. (vanaf 8.46)- Hetbestaat vandaag op de kop af veertig jaar. Bij de invoering was het een omstreden plan. 'Wij ondernemers waren zeer boos op de gemeente. Maar achteraf ben ik er blij mee', zegt juwelier Rein Hazekamp. (vanaf 10.12)- Hoe komt FC Groningen er weer bovenop? Eén FC-fan langs het trainingsveld is duidelijk: 'Er zijn jongens diemoeten hebben.' Volgens technisch manager Ron Jans zit het tussen de oren en heeft het team een succesje nodig. Maar ook humor kan helpen, zegt psychiater Carl Blijd (vanaf 12.44)