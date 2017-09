Orgelman Marcel Eissens van de Pronkjewail overleden

(Foto: Marcel Eissens)

Orgelman Marcel Eissens van stadsorgel de Pronkjewail is maandag plotseling op 59-jarige leeftijd overleden. Eissens was regelmatig met zijn draaiorgel in de binnenstad van Groningen te vinden en de grote kracht achter het draaiorgel van de gemeente Groningen.





Verder zorgde hij ervoor dat publiek bij hem kon pinnen en er niet alleen muntgeld via het centenbakje binnen kwam.



Lees ook:

- Orgel Pronkjewail brengt weer zijn vertrouwde klanken



- Handig: nu ook pinnen bij het draaiorgel

Het orgel was ooit het afscheidscadeau van burgemeester Wallage aan de Stadjers. Eissens bespeelde het orgel sinds 2010. Hij zorgde voor veel variatie en liet verschillende muziekstijlen horen.Verder zorgde hij ervoor dat publiek bij hem kon pinnen en er niet alleen muntgeld via het centenbakje binnen kwam.