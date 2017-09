'Dat Groningen genoemd wordt in Troonrede is heel veelzeggend'

Voor het tweede jaar op rij werd de gaswinning in Groningen benoemd in de Troonrede door Koning Willem-Alexander. Tot verrassing van Commissaris van de Koning René Paas.

CdK Groningen:We moeten kijken wat er in het regeerakkoord staat. Dan weten we echt wat ze van plan zijn René Paas

'Het was een korte Troonrede, met heldere taal. En tóch wordt Groningen genoemd. Dat is heel veelzeggend als je kijkt hoe weinig dingen dit kabinet nog oppakt. Dit kabinet benoemde de zorgen van Groningers', stelt hij vast.Tegelijkertijd wordt volgens Paas duidelijk dat er nog een enorme opdracht ligt voor Den Haag. 'Er wordt een enorme opgave bij het volgende kabinet neergelegd. Deels wordt dat benoemd: het gaat om de schadeafhandeling en de veiligheid van Groningers. Wij willen heel graag zaken doen met volgend kabinet om te kijken wat we samen kunnen doen.'Toch is Paas voorzichtig in zijn verwachtingen. 'We moeten kijken wat er in het regeerakkoord staat. Dan weten we echt wat ze van plan zijn en wat voor zaken we kunnen doen. Wij snakken naar een nieuw kabinet dat in staat is de problemen met vaart op te pakken.'Daarbij is volgens de commissaris haast geboden. 'Het moment dat we niet meer genoemd hoeven worden in de Troonrede, omdat alles is opgelost, is nog ver weg. Maar ik hoop wel dat we heel snel verbetering zien op het gebied van veiligheid, schadeafhandeling en perspectief. Die drie dingen ontbreken er nu', besluit hij.