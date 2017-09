Veel vrouwen op kieslijst van PvdA Oldambt

(Foto: RTV Noord/Jeroen Berkenbosch)

De PvdA Oldambt heeft de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Op de lijst met elf namen staan zes vrouwen die volgend jaar maart een poging wagen om een raadszetel in de gemeente Oldambt te bemachtigen.

Huidige wethouder Laura Broekhuizen is de lijsttrekker en de huidige fractievoorzitter van de PvdA Oldambt, Alida Michels, staat op plaats twee. 'We hebben gekeken naar de kwaliteiten van een ieder, zonder te kijken naar sekse', zegt partijvoorzitter Rolf Huizinga. De PvdA Oldambt breekt dan ook bewust met de ongeschreven regel binnen de partij dat mannen en vrouwen om en om op de lijst moeten worden geplaatst.



De PvdA heeft op dit moment een wethouder in het college en vier raadszetels.