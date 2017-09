Westerkwartier wil door met huidige afvalophaaldienst

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het gescheiden afval in het Westerkwartier wordt ook in 2018 opgehaald door HRM Hoeksema. Dat hebben de gemeenten Grootegast, Marum en Zuidhorn besloten.

Het bedrijf haalt ook afval op in de gemeente Leek, maar dat contract loopt sowieso door tot 1 april 2019. Het huidige contract met de overige drie gemeenten is voor onbepaalde tijd, maar wordt dus niet stopgezet.



Maatschappelijke rol

HRM Hoeksema is gevestigd in Grootegast en werkt met jongeren die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Een ander bedrijf dat de afvalinzameling wilde doen, werkt daar niet mee. Marumer wethouder Jan Vos: 'Wij vinden het belangrijk dat de afvalophaaldienst deze maatschappelijke rol heeft. HRM is op dit moment de enige partij die deze rol kan invullen.'



Fantastisch voor de jongens

Jan Posthumus, bedrijfsleider van HRM, is blij met dit besluit: 'Dit is mooi voor ons bedrijf, maar vooral voor onze Wajongers. Die zestien gasten horen bij ons. Het is fantastisch dat zij ook komend jaar weer aan de slag kunnen.'



Inwoners zeer tevreden

Uit onderzoek van de NOS in samenwerking met de regionale omroepen bleek al dat inwoners van alle vier de Westerkwartiergemeenten zeer tevreden zijn over de afvaldienst van de gemeente. De inwoners van de gemeente Leek zijn wat afvalinzameling betreft zelfs de meest tevreden inwoners van Nederland.