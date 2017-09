Pestgedrag veranderde verslaggever Sven Jach: 'Ik werd erg depressief'

Deze week is de nationale Week Tegen Pesten. Gedurende de week wordt er op verschillende manieren aandacht gevraagd voor pestgedrag en de drastische gevolgen ervan. Voor veel mensen is het namelijk een ingrijpende gebeurtenis. Zo ook voor RTV Noord-verslaggever Sven Jach.

De pesterijen raakten hem recht in het hart. 'Ik ben echt depressief geworden in mijn basisschoolperiode in Oosterwolde. De pesterijen waren wekelijks en gingen jarenlang door. 'Het pesten uitte zich bij hem op verschillende manieren. 'Het ging van duwen en trekken naar schoppen. Maar het gebeurde ook non-verbaal; bijvoorbeeld door mij buiten te sluiten tijdens de les. Ook werd ik na school opgewacht, dan fietste ik voor mijn leven. Dat geeft een langdurig angstig gevoel.'Volgens Jach is het vinden van een reden van pestgedrag vaak erg lastig. 'Ik heb toevallig een achternaam van Poolse origine en mijn broertje is gehandicapt. Je bent dan gewoon anders dan anderen en dat maakt je een makkelijk doelwit.'En die angst was voor de RTV Noord-verslaggever lastig om alleen te overwinnen. 'Ik heb meerdere malen hulp gezocht. De laatste keer onderging ik EMDR-therapie. Die therapie wordt ook gebruikt voor het verwerken van oorlogstrauma's. De emotie wordt dan losgekoppeld van een bepaalde gebeurtenis. Dat heeft mij heel erg geholpen.'Jach blijft positief en is van mening dat het bij pestgedrag het belangrijkst is om het onderwerp bespreekbaar te maken. 'In mijn tijd werd er nauwelijks over gesproken. Het is fijn dat dat in deze tijd wel meer gebeurt.'In de uitzending van Noord Vandaag zie je hoe Sven terugkeert naar zijn basisschool. Bekijk de aflevering hier