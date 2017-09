Groningse dichteres zorgt voor opschudding Friese dichtwedstrijd

(Foto: Lucas/Flickr)

Opschudding rondom de verkiezing van de 'Dichter fan Fryslân'. De Groningse genomineerde, Sigrid Kingma, maakte op haar blog bekend dat ze één van de kanshebbers is voor die titel. En dat is eigenlijk niet toegestaan.

Het uitgangspunt van de gedichtenwedstrijd is dat het publiek kan stemmen zonder te weten wie het gedicht heeft geschreven.



Teleurgesteld

Woordvoerder Syd Wiersma van het dichterscollectief DichterS fan Fryslân vindt het erg jammer dat de anonimiteit bij de publieksstemming hierdoor verloren is gegaan. 'Het wordt nu een populariteitswedstrijd. Het gaat niet meer om het gedicht, maar om wie het gedicht het beste presenteren kan.'



Onbegrijpelijk

Ook zegt Wiersma dat hij niet begrijpt dat de Groningse dichteres haar deelname bekend heeft gemaakt: 'Het zou wel heel dom zijn dat ze niet wist dat dit niet de bedoeling was.'



Sigrid Kingma heeft nog geen reactie gegeven op de ophef. Op vrijdag 24 november wordt de winnaar van de dichtwedstrijd bekendgemaakt in Balk.