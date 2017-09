Miljoen voor wierden, dijken, poelen en kolken

Er komt 1,1 miljoen euro beschikbaar om delen van het landschap in Groningen te herstellen. De helft van het geld is een Europese subsidie, de provincie legt de andere helft op tafel.

Het geld is vooral bedoeld voor landschapselementen als wierden, dijken, natuurvriendelijke oevers, poelen en kolken in de noordelijke en westelijke helft van de provincie. Aanpak van het landschap moet zorgen voor een betere omgeving voor plant en dier.Het is niet de eerste keer dat de provincie geld uittrekt voor deze vorm landschapsbeheer. Vorig jaar is geïnvesteerd in het landschap van onder meer Oldambt en Westerwolde.