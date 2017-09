Donar begint Europees avontuur met nipte nederlaag

Sean Cunningham met een drive naar de basket (Foto: JKBeeld) Jason Dourisseau in duel met Karlis Apsitis (Foto: JKBeeld) Een geconcentreerde Brandyn Curry (Foto: JKBeeld) Brandyn Curry legt aan voor een schot (Foto: JKBeeld) Drago Pasalic beschermt de bal (Foto: JKBeeld)

De basketballers van Donar zijn de eerste voorronde van de Champions League begonnen met een kleine nederlaag. In Martiniplaza was het Litouwse Vytautas met 75-77 te sterk voor de Groningers. De return is aanstaande donderdag.

Uitstekend begin

Donar begon uitstekend aan het duel en nam aan het eind van het eerste kwart een 23-14 voorsprong. Ook in de beginfase van de tweede tien minuten ging het de ploeg van coach Erik Braal voor de wind, en had Donar met 30-20 een voorsprong.



Run van 14 punten

Langzamerhand kwamen de gasten beter in de wedstrijd en maakten een run van 14 onbeantwoorde punten. Zo namen de Litouwers bij rust voor bijna 3000 toeschouwers de leiding over: 36-39.



Klein verschil

Na de pauze zette Donar een run neer van acht punten en trok de stand weer gelijk: 49-49. Beide ploegen bleven vervolgens dichtbij elkaar in de buurt met steeds een klein voordeel voor Vytautas.



Beslissend gaatje

De thuisploeg kwam in het begin van het laatste kwart nog één keer op voorsprong, 62-61, maar daarna maakten de gasten het beslissende gaatje van vier punten. Een vrije worp van de topscorer aan Donar kant, Evan Bruinsma met veertien punten, bepaalde de eindstand op 75-77.



Return

Jason Dourisseau, Thomas Koenis en Brandyn Curry waren alle drie goed voor twaalf punten. De return in Litouwen begint aanstaande donderdag om 17.30 uur Nederlandse tijd. Dan krijgt Donar een herkansing.



Als de Groningers door willen naar de volgende voorronde van de Champions League, moet het duel in Litouwen met minimaal drie punten verschil worden gewonnen.