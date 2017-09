'Miljoenennota is helemaal niet saai'

'De miljoenennota van het demissionaire kabinet is helemaal niet saai'. Dat zegt emeritus hoogleraar Overheidsfinanciën Flip de Kam.

Geschreven door Steven Radersma

Verslaggever

Prinsjesdagdiner

De Kam deed zijn uitspraak dinsdagavond in Martiniplaza, waar het traditionele prinsjesdagdiner voor ondernemers uit Groningen, Friesland en Drenthe werd gehouden.



Demissionair

Volgens velen is er weinig te beleven aan de miljoenennota van dit jaar omdat we te maken hebben met een demissionair kabinet dat 'op de winkel moet passen'.



Geen groot verschil

De Kam vergelijkt de huidige miljoenennota met die van vorig jaar: 'Toen hadden we een volwaardig kabinet dat 2,5 miljard aan nieuw beleid maakte. Dit jaar gaat het om anderhalf miljard plus bezuingingen die voorlopig niet door kunnen gaan. Dat is samen twee miljard, dus dat verschilt niet heel veel met vorig jaar'.



Energietransitie

Directeur Lambert Zwiers van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord ziet nieuwe kansen voor de ondernemers, zo zei hij in Martiniplaza. 'Bijvoorbeeld aansluiting zoeken bij de energietransitie. Er komen veel innovaties op de markt, en die kunnen de energiekosten voor ondernemers flink drukken. En maak als ondernemers gebruik van de subsidiemogelijkheden die er zijn.'



Het prinsjesdagdiner in Martiniplaza werd bezocht door ongeveer 250 ondernemers.