Omwonenden nieuwe stroomlijn: 'Natuur moet gecompenseerd worden'

Voor de inloopavond in Aduard werd 'meer animo' verwacht (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

De provincie Groningen organiseert samen met TenneT zes inloopavonden over de landschappelijke maatregelen, die worden uitgevoerd als onderdeel van de nieuwe 380 kV verbinding. De eerste bijeenkomst was maandagavond in Aduard.

Inwoners konden tijdens de avond informatie krijgen over welke maatregelen er worden genomen rondom de hoogspanningsmasten wat het landschap betreft. Een handjevol mensen bezocht de avond.



De hoogspanningsmasten zijn omstreden omdat ze in kwetsbaar natuurgebied komen te staan. Daarom besloot stadjer en natuurliefhebber Jan Bos naar de avond toe te gaan: 'Dit heeft zoveel impact op de natuur. Dat heeft alle input van de Groninger bevolking nodig.'



Inwoners konden tijdens de avond ook zelf plannen inbrengen. Jan Bos heeft zo ook zijn ideeën en vindt dat de natuur een goede compensatie moet krijgen. 'Ik moet de documenten nog verder bestuderen. Maar de weidevogels worden verstoord. Dus je moet dan andere gebieden aanwijzen waar de weidevogels weer terugkomen'.



De provincie hoopt op veel ideeën en plannen van de inwoners. 'Als de plannen concreet zijn nemen we ze mee en als het verdere verdieping nodig heeft, dan komen we bij de mensen thuis', vertelt Diederik Van Dullemen van de provincie Groningen. Hij zegt dat er serieus naar alle ideeën gekeken gaat worden. 'We hadden iets meer animo verwacht. Maar we hebben al wat leuke ideeën opgehaald'.



De tweede inloopavond is op donderdag 21 september in Hotel Ekamper in Roodeschool.