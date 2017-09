Sloop Vennenflat: 'Liever vandaag nog dan morgen'

De laatste weken zijn geteld voor de Vennenflat in Delfzijl. De sloper begint maandag met het weghalen van asbest en in november gaat het gebouw tegen de vlakte. En dat zorgt voor gemengde gevoelens bij buurtbewoners.

Omwonenden werden dinsdagavond door woningcorporatie Acantus, die eigenaar is van de flat, op de hoogte gebracht van de sloop.Een van die omwonenden heeft er jarenlang in gewoond. 'Met heel veel plezier. Lekker dichtbij het centrum, waardoor we alles konden volgen. Ook de scheepvaart. Daarom is het echt jammer dat hij nu gesloopt wordt.'Het wordt voor de buurt een rumoerige periode. De slopers werken dagelijks van 's morgens vroeg tot aan het einde van de middag. Volgens sloopbedrijf Scheffer moet bijna duizend keer een vrachtwagen rijden om al het puin af te voeren.Toch proberen Acantus en de sloper voor zo min mogelijk overlast te zorgen. Zo worden alle auto's en vrachtwagens van de sloper binnen de hekken om het gebouw geparkeerd, zodat alle parkeerplaatsen op het Vennenplein voor het winkelend publiek zijn. Daarnaast komt er tijdens de sloop een tribune, zodat iedereen een kijkje kan nemen.Een 87-jarige bewoonster van de Havenstraat, schuin tegenover Vennenflat, is blij als de flat straks weg is. 'Straks kan ik vanuit mijn huis naar het Eemshotel en de zee kijken. Prachtig. Ik heb liever dat hij vandaag nog weg is dan morgen!'Er zit nog één addertje onder het gras om de sloop door te laten gaan, of beter gezegd: een vleermuis. Op 1 oktober wordt namelijk duidelijk of er nog vleermuizen in De Vennenflat zitten. Als ze weg zijn, kan de sloop doorgaan. Anders moeten er zogenoemde vleermuishotels geplaatst worden waardoor de sloop vertraging op kan lopen.