Bodembeweging: 'Kamp komt zijn welbekende riedeltje afsteken'

De Groninger Bodem Beweging (GBB) verwacht helemaal niets van het laatste officiële bezoek van demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken aan Groningen. 'Hij zal zeer waarschijnlijk weer komen om zijn welbekende riedeltje af te steken.'

De VVD-bewindsman praat woensdag met bestuurders, maatschappelijke organisaties en gedupeerden in Groningen. De verwachting is dat het niets op zal leveren.De bodembeweging verwijst naar eerdere gesprekken met premier Mark Rutte en Koning Willem-Alexander. Over die ontmoeting met de Koning wordt in een verklaring opgemerkt: 'Hij bleek goed geïnformeerd en wist goede vragen te stellen. Maar hebben we er in Groningen iets aan gehad?'Van de allerlaatste ontmoeting met Kamp wordt nog minder verwacht. 'Het verschil met onze koning en premier is dat deze minister nooit komt om te luisteren.'De belangenorganisatie heeft toch nog wel iets voor hem in petto. Er wordt een eigen schadeprotocol gepresenteerd. De belangenorganisatie zegt daarmee 'de veel te machtige staat goed tegenspel' te willen bieden.Er wordt al bijna een half jaar, zonder resultaat, met Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders onderhandeld over een nieuwe schaderegeling. De bodembeweging heeft nog nauwelijks vertrouwen in een goede afloop.'Wij worden, met andere maatschappelijke organisaties, frequent door de NCG over allerlei gasgevolgzaken ingelicht. Alders die, gesouffleerd door het ministerie van Economische Zaken, er nog wat van probeert te maken. Dit in weerwil van zijn opdrachtgever en die andere NCG-fluisteraar NAM,' schetst vice-voorzitter Derwin Schorren de verhoudingen.De GBB kondigt aan niet langer 'lijdzaam' toe te kijken. 'We hebben het wel gehad met alle instanties en personen die iets over ons hebben te zeggen, of alleen maar een luisterend oor hebben. We willen dat er daadwerkelijk met ons over ons Groningers en de toekomst van Groningen wordt gesproken.'En wat de vertrekkende VVD-minister betreft: 'Met minister Kamp moeten we het nu maar even uitzitten.'