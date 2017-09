'Als mijn ouders willen internetbankieren, moeten ze tot acht uur 's avonds wachten'

Vier informatieavonden moeten de inwoners van de buitengebieden van Westerwolde en Stadskanaal over de streep trekken om een glasvezelverbinding aan te laten leggen. Dinsdagavond was de eerste avond, die werd georganiseerd door Mabin en Snel Internet Westerwolde Stadskanaal.

Zo'n 300 mensen kwamen op de informatieavond af, terwijl er vooraf op 150 mensen werd gehoopt.'We zijn erg blij met dat aantal', zegt Ben Olde Agterhuis van Snel Internet Westerwolde Stadskanaal. Hij vindt het erg belangrijk dat het snelle internet er komt. 'Het is dé infrastructuur voor de komende 50, 60 jaar. Vrijwel alle informatie gaat straks over het internet. En het buitengebied kan dan ook niet zonder'.De situatie van Corry de Groot uit Alteveer laat goed zien hoe belangrijk de komst van internet in het buitengebied is. 'Ik woon zelf net buiten de bebouwde kom, en ik red me aardig. Maar ik weet ook niet beter', zegt ze. 'Maar mijn ouders wonen verder van Alteveer af, en hebben daarom veel slechter internet. Als zij bijvoorbeeld willen internetbankieren, moeten ze tot 's avonds na acht uur wachten. Anders is het internet gewoon niet snel genoeg'.Om inwoners van de buitengebieden te informeren worden er nu dus vier informatieavonden gehouden. Maar dat is niet het enige. 'We gaan actief op zoek naar buurtverenigingen en houden daar gastpresentaties. En onze 'ambassadeurs', vrijwilligers die alles over glasvezel weten, gaan we ook inzetten', zegt Ben Olde Agterhuis.Het aanmelden is overigens niet zonder kosten. De aansluiting kost eenmalig €1.815,-. Maar mensen kunnen ook 15 euro per maand betalen, voor onbepaalde tijd. Die €15,- wordt vanaf het jaar 2020 ook nog eens geïndexeerd. Een flinke investering dus.Hoewel vanuit de zaal veel gemor klinkt over het hoge bedrag, denkt Olde Agterhuis niet dat het problemen gaat opleveren. 'Ik denk het niet, maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn voor wie het een last is. Voor die mensen zijn we met de gemeente in gesprek. We gaan kijken of we hen tegemoet kunnen komen in de kosten, en hen niet achter te laten lopen in de ontwikkelingen'.Op 1 december moet 50% van de huishoudens, zo'n 1600 in totaal, zich hebben aangemeld voor het glasvezelproject. Dan pas gaat de schop de grond in. Tot nu toe heeft nog maar 10% van de inwoners zich gemeld. Toch baart dat Olde Agterhuis geen zorgen. 'Ervaring bij eerdere projecten leert dat het gros van de huishoudens zich in de twee weken voor de deadline aanmeldt'.Verantwoordelijk wethouder Seine Lok van Vlagtwedde gaat 1 december, net als Ben Olde Agterhuis, met goed vertrouwen tegemoet. 'Het is hartstikke belangrijk dat deze verbinding er komt', zegt hij. Maar voor Corry de Groot uit Alteveer is het nog niet helemaal zeker of ze haar handtekening zet. 'Het is toch 15 euro in de maand extra. Ik ga er nog even een nachtje over slapen'.