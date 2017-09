Kromowidjojo hervat training met een zorg minder

Ken je de grap van de keelamandelen van Ranomi Kromowidjojo die naar de World Cup gingen? Ze gingen niet. De zwemster liet de dwarsliggers onlangs verwijderen en is inmiddels weer in training.

'Keelontstekingen kostten me ieder seizoen vier weken training. En altijd op een slecht moment', zegt ze tegen zwemwebsite SwimSwam Dinsdag hervatte 'Kromo' de training richting de World Cup, twee dagen later dan oorspronkelijk gepland. De World Cup wordt gehouden van 30 september tot en met 1 oktober in Hong Kong.Voor iedereen die ook een operatie aan de keelamandelen te wachten staat, heeft Kromowidjojo de volgende tips: