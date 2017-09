Regen gooit planning bietenboeren en suikerfabriek in de war

(Foto: Jacqueline Nauta/RTV Noord)

'Het land is behoorlijk nat. Voor de suikerbieten is dat geen probleem, maar met de zware machines druk je de grond in elkaar en dan krijg je structuurbederf. Daar hebben we volgend jaar wel last van.'

Geschreven door Eveline Jonkers

Redacteur





Planning

Vier bietenrooiers rijden op zijn land achter elkaar aan. 'De suikerfabriek heeft een planning. Morgen komen ze mijn suikerbieten halen. Veel boeren hebben niet kunnen rooien doordat het te nat was. Ze schuiven dan door naar december of januari en dat is niet gunstig. Meestal hebben de boeren een andere teelt gepland, zoals wintertarwe. Niet alleen de planning van de fabriek loopt dus in het honderd, maar ook die van de boer.'



Aardappelen en uien

Smit lijkt zijn bieten er op tijd uit te krijgen. 'In de kop van Groningen zijn de problemen een stuk groter. Daar staan de aardappelvelden onder water. Duurt dat langer dan 24 uur, dan gaan de aardappelen rotten. Hetzelfde geldt voor de uien. Dat is echt heel vervelend voor de boeren.'



