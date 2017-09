Tralie-Tinder: 'Gevangene regelt seksdates vanuit zijn cel'

Een mobiele telefoon in een gevangeniscel. Het mag niet, maar gebeurt wel. Met groot gemak zelfs.

Dat blijkt uit onderzoek van De Telegraaf . De krant achterhaalde een chatgesprek tussen een vrouw en een gedetineerde van de PI in Veenhuizen. De man maakte via Tinder afspraakjes voor seksdates.Nadat de krant dit naar buiten bracht, heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen direct de cel van de gedetineerde doorzocht. Daarbij is de telefoon gevonden en in beslag genomen.Het gemak waarmee gevangenen telefoons naar binnen kunnen smokkelen zou samenhangen met het personeelsgebrek in gevangenissen. Daardoor is er minder tijd voor celinspecties.